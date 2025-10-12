Tragico incidente fra auto e moto sulla Pontina, morta una persona: strada chiusa in direzione Roma

Terribile schianto lungo la via Pontina, dove un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Una persona ha perso la vita nello scontro, chiusa la strada verso Roma.

Foto di repertorio

Terribile schianto lungo la via Pontina in direzione Roma, dove un'automobile e una moto si sono scontrate. L'impatto fra i due veicoli è stato violentissimo e una persona ha perso la vita nell'impatto. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, per garantire l'arrivo e lo svolgimento dei soccorso, è stata chiusa la via Pontina in direzione Roma. Il traffico è stato deviato al chilometro 12.100.

L'incidente sulla via Pontina

I fatti sono avvenuti questa mattina, domenica 12 ottobre 2025, lungo la strada statale 148, la via Pontina, in direzione Roma. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sono state una moto e un'automobile in un impatto fortissimo. Una persona ha perso la vita nello scontro.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, che hanno raggiunto il luogo dello schianto in brevissimo tempo per svolgere i rilievi e soccorrere le persone ferite, oltre a gestire la viabilità della zona. Gli operatori del personale sanitario del 118 si sono immediatamente diretti verso il luogo dell'incidente. Una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di una delle persone coinvolte nell'incidente. Vani i tentativi di rianimazione effettuata dal personale sanitario: ha perso la vita dopo l'impatto.

Pontina chiusa in direzione Roma per incidente domenica 12 ottobre

Oltre agli operatori sanitari del pronto soccorso del 118 sul posto sono arrivati il personale Anas e la forze dell'ordine. La via Pontina è stata temporaneamente chiusa in direzione Roma, come comunicato da Anas, con traffico deviato al chilometro 12,100 in corrispondenza dello svincolo di ‘Mostacciano- Torrino'.

Articolo in aggiornamento