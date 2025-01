Tragico incidente a Roma, attraversa sulle strisce e viene travolta: muore una donna

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Tragedia nella capitale nella serata di venerdì 10 gennaio 2025, lungo via Andriulli, nella zona di Villa Gordiani, nel quadrante est di Roma. Una donna stava attraversando la strada all'altezza di un semaforo, quando è stata travolta da un'automobile. Sbalzata di alcuni metri in avanti, a nulla sono valsi i soccorsi arrivati immediatamente sul posto. La donna, una sessantanovenne, ha perso la vita sul colpo, gli operatori sanitari del 118 sono stati costretti a dichiararne la morte.

Incidente mortale a Villa Gordiani: attraversa la strada, viene travolta e muore

Il tragico schianto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 10 gennaio 2025, poco dopo le ore 22.15. Un'automobile stava viaggiando lungo via Andriulli, altezza via dei Fiorentini, fra la Prenestina e Villa Gordiani. Poi c'è stato il botto. Una donna che stava attraversando la strada a piedi è stata investita. Sbalzata di alcuni metri rispetto al semaforo, è morta sul colpo. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, chiamati non appena scattato l'allarme, non hanno potuto fare più niente per lei. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. E la donna è morta. Aveva 69 anni.

Al volante dell'automobile che l'ha investita, una Fiat Panda, c'era un uomo di 30 anni, immediatamente trasportato al vicino policlinico Tor Vergata per essere sottoposto agli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico di cui, almeno per il momento, non si conosce l'esito.

L'arrivo dei soccorsi

Sul luogo dello schianto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano. I caschi bianchi hanno subito iniziato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro che ha causato la morte della donna. Ancora in corso le indagini.

Al vaglio degli inquirenti, in particolare, ci sarebbero anche le videocamere della zona e il ruolo del semaforo: da chiarire se l'incidente sia avvenuto all'altezza del semaforo e, in tal caso, se l'automobile sia passata con il rosso o meno.