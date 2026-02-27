roma
video suggerito
video suggerito

Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anni

Terribile schianto a Frascati dove si sono scontrate auto e moto. Ad avere la peggio il centauro, un 50enne, morto sul colpo.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Terribile schianto mortale nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, verso le 23.30 a Frascati, quando un'automobile si è schiantata contro una moto. Ad avere la peggio, dopo l'impatto, è stato il centauro, un uomo di 50 anni, che abitava poco distante dal luogo in cui è avvenuto lo scontro. Sul posto, in via Enrico Fermi, sono arrivati immediatamente gli agenti delle volanti di servizio del commissariato di polizia di Frascati.

Schianto mortale a Frascati, la dinamica dell'incidente: cosa è successo

Lo scontro, come anticipato, si è verificato alle 23.30 su via Enrico Fermi fra un'automobile Fiat 600 che stava viaggiando in direzione di via Tuscolana e una moto di grossa cilindrata che procedeva in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il centauro in sella alla moto morto poco dopo lo schianto.

L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso l'uomo, provando a rianimarlo. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile, ma per lui, però, non c'è stato niente da fare: era già troppo tardi. È morto poco dopo l'incidente.

Leggi anche
Tragico incidente sulla Colombo, schianto fra auto e moto: morto un 61enne

Trasferita in ospedale a Frascati anche la donna, coetanea della vittima, che si trovava alla guida dell'automobile: ha riportato diverse contusioni, ma fortunatamente sta bene. Nel frattempo resta a disposizione per gli accertamenti.

L'arrivo dei soccorsi: strada chiusa

Non appena scattato l'allarme, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario, sono arrivati anche gli agenti della volante di servizio del commissariato di Polizia di Frascati che hanno chiuso la strada e iniziato a svolgere i primi accertamenti. Dopo di loro rilievi e indagini sono passate ai colleghi della Polizia Stradale di Albano che oltre alle verifiche per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente hanno gestito il traffico stradale, lasciando chiuso i tratto di strada coinvolta fino a tarda notte.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Al via i cantieri per la Metro C, Patanè: "Lavori fino al 2036. In Zona 30 presto gli autovelox"
"Servono 25 miliardi sui trasporti per cambiare Roma"
Cantieri Metro C: strade chiuse e linee bus deviate
Ztl, ingresso a pagamento per le auto elettriche e strisce blu per le ibride
In quali quartieri arrivano i parcheggi a pagamento
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views