Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anni

Terribile schianto a Frascati dove si sono scontrate auto e moto. Ad avere la peggio il centauro, un 50enne, morto sul colpo.

Terribile schianto mortale nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, verso le 23.30 a Frascati, quando un'automobile si è schiantata contro una moto. Ad avere la peggio, dopo l'impatto, è stato il centauro, un uomo di 50 anni, che abitava poco distante dal luogo in cui è avvenuto lo scontro. Sul posto, in via Enrico Fermi, sono arrivati immediatamente gli agenti delle volanti di servizio del commissariato di polizia di Frascati.

Schianto mortale a Frascati, la dinamica dell'incidente: cosa è successo

Lo scontro, come anticipato, si è verificato alle 23.30 su via Enrico Fermi fra un'automobile Fiat 600 che stava viaggiando in direzione di via Tuscolana e una moto di grossa cilindrata che procedeva in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il centauro in sella alla moto morto poco dopo lo schianto.

L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso l'uomo, provando a rianimarlo. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile, ma per lui, però, non c'è stato niente da fare: era già troppo tardi. È morto poco dopo l'incidente.

Trasferita in ospedale a Frascati anche la donna, coetanea della vittima, che si trovava alla guida dell'automobile: ha riportato diverse contusioni, ma fortunatamente sta bene. Nel frattempo resta a disposizione per gli accertamenti.

L'arrivo dei soccorsi: strada chiusa

Non appena scattato l'allarme, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario, sono arrivati anche gli agenti della volante di servizio del commissariato di Polizia di Frascati che hanno chiuso la strada e iniziato a svolgere i primi accertamenti. Dopo di loro rilievi e indagini sono passate ai colleghi della Polizia Stradale di Albano che oltre alle verifiche per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente hanno gestito il traffico stradale, lasciando chiuso i tratto di strada coinvolta fino a tarda notte.