Una persona di 46 anni è morto questa mattina in un tragico incidente stradale sull'autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Il sinistro è avvenuto verso le 7.30 al km 598 e ha visto coinvolte tre vetture: un'auto, un furgone e un grosso tir. Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento, ma secondo le prime informazioni il primo impatto sarebbe avvenuto tra la macchina e il furgone – che procedevano nella stessa direzione – e successivamente con il tir, coinvolto in un secondo momento. Non sono chiari i motivi che hanno portato le due vetture a scontrarsi tra loro, se per difficoltà legate al maltempo o per altre cause. Al momento non è ancora noto a bordo di quale veicolo fosse la persona di 46 anni che ha purtroppo perso la vita. Sarebbero ferite in maniera grave le altre persone coinvolte nel sinistro.

Incidente mortale sull'A1, code di 9 chilometri

A quanto si apprende, il tir si sarebbe girato completamente su se stesso, bloccando completamente il passaggio sulla carreggiata e impattando violentemente con il furgone. Sul posto, per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciare dei mezzi, sono arrivati i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione V Tronco di Fiano romano di Autostrade per l'Italia. Inevitabili i disagi al traffico, con lunghe code chilometriche in direzione di Napoli. Si segnalano al momento circa nove chilometri di code tra Valmontone e Anagni in direzione di Napoli, non è chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità.