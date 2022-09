Tragedia sfiorata nel Frusinate, fratellini giocano con fucile: uno dei due ferito al braccio È successo a San Giovanni Incarico, provincia di Frosinone. Fortunatamente il ragazzo è stato ferito in maniera lieve.

A cura di Enrico Tata

Per fortuna la vicenda si è conclusa con una lieve ferita, ma il gioco di due fratellini sarebbe potuto finire in tragedia. È successo a San Giovanni Incarico, provincia di Frosinone. I due ragazzi hanno preso il fucile ad aria compressa del papà e si sono spostati in giardino per giocare. Il fratello maggiore, un 18enne, ha premuto il grilletto improvvisamente e ha colpito il più piccolo al braccio. Le grida di dolore hanno attirato l'attenzione dei genitori, che non si erano accorti di nulla. Mamma e papà hanno portato immediatamente il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, dove il giovane è stato medicato per una lieve ferita.

Il ragazzo, ferito a un braccio, è stato medicato e dimesso dall'ospedale di Frosinone

I carabinieri di Pontecorvo, avvertiti dai medici dell'ospedale, come è di prassi, hanno denunciato il 18enne per lesioni. Il padre rischia un procedimento penale anche lui a causa di alcune modifiche fatte al fucile. Insomma, dal punto di vista delle condizioni di salute la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, con una piccola e lieve ferita al braccio, ma poteva finire molto peggio e comunque potrebbe lasciare strascichi dal punto di vista giudiziario per diversi componenti della famiglia.

