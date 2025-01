video suggerito

Tragedia sfiorata dopo un pomeriggio al centro anziani: 95enne investe e ferisce gravemente un uomo Un pomeriggio trascorso al centro anziani al Serrone giovedì scorso ha rischiato di finire in tragedia. Un 95enne in auto ha investito in retromarcia un 68enne, che è finito in ospedale in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un uomo di sessantotto anni è rimasto ferito, investito da un'auto in via IV Novembre nel Comune di Serrone, in provincia di Frosinone. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso 30 gennaio. Un pomeriggio al centro anziani, che stava per finire in tragedia. A rimanere coinvolti sono stati la vittima, un uomo del posto e un automobilista novantaciquenne, anch'egli residente, alla guida di una Fiat Punto. Per gli accertamenti di rito sono intervenuti i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

L'autista investe un uomo e non si ferma a prestargli soccorso

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente in cui è riamasto gravemente ferito il sessantottenne erano circa le ore 18 e stava camminando in strada lungo via IV Novembre, precisamente nella frazione de la Forma. Improvvisamente è arrivata un'auto, che lo ha investito, mentre era in retromarcia. Alla guida c'era il novantacinquenne, il quale presumibilmente non si è accorto di quanto accaduto e non si è fermato a prestargli soccorso. Il conducente poco dopo però è tornato indietro sul luogo dell'incidente. Nel frattempo è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, per il soccorso ad un uomo investito.

Il ferito soccorso con l'eliambulanza

Sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato in ospedale. Date le sue condizioni di salute, che sono parse molto serie, i medici hanno deciso che era necessario il traferimento con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è arrivato in codice rosso e ricoverato. Presenti sul luogo del sinistro i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende il novantaciqnuenne aveva tutti i documenti in regola per circolare.