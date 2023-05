Tragedia sfiorata a Sora, grosso masso si stacca dalla montagna e arriva vicino a una casa Momenti di paura a Sora in provincia di Frosinone, dove un grosso masso si è staccato da una montagna a causa del maltempo e ha sfiorato il tetto di una casa.

A cura di Alessia Rabbai

Il masso caduto a Sora che ha sfiorato la casa

Tragedia sfiorata a Sora, in provincia di Frosinone, dove un grosso masso si è staccato dalla montagna circostante ed è arrivato vicino ad una casa in via Gelsi. Fortunatamente ha mancato l'abitazione e non ci sono state conseguenze gravi. Il distaccamento del masso si è verificato nella tarda serata di ieri, lunedì primo maggio, a seguito dell'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha imperversato sul Lazio e sull'Italia. A causare lo smottamento del terreno sono state le piogge.

I residenti allertati da un forte boato

Il masso precipitando al suolo ha sfiorato il tetto di una casa, mancandolo. Il frastuono ha allarmato i residenti che si stavano preparando per la notte, alcuni di loro erano già andati al letto quando hanno udito un forte boato. Subito è scattata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Il buio della notte ha reso tutto più difficile e inizialmente gli abitanti non avevano capito di cosa si trattasse. Sul posto ricevuta la segnalazione sono arrivati i soccorritori, con i vigili del fuoco e la polizia locale. L'area circostante al masso è stata temporaneamente transennata e posta in sicurezza, in attesa che venga rimosso.

In corso le verifiche e la messa in sicurezza dell'area

La mattina seguente i residenti con stupore hanno immortalato il masso con diversi scatti comparsi sui social network, che hanno ricevuto decine di commenti e condivisioni. Sono in corso le verifiche dei tecnici del Comune di Sora e di un esperto della materia, che valuteranno gli interventi necessari da intraprendere per mettere in sicurezza la zona circostante e per prevenire, dove possibile, che si verifichino altri episodi del genere.