Tragedia in spiaggia tra Fiumicino e Focene, uomo annega tra le onde

Immagine di repertorio

Tragedia in spiaggia sul litorale romano. Un uomo di origine ucraina è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 3 agosto, nel tratto di mare tra Fiumicino e Focene per un annegamento. Il 50enne stava facendo un bagno in mare, ma improvvisamente ha cominciato ad avere difficoltà in acqua senza riuscire a tornare verso la riva. Alcune persone hanno tentato di salvarlo, stando a quanto si apprende, ma i loro sforzi si sono rivelati ben presto inutili. Il corpo ormai senza vita del bagnante è stato riportato a riva dalle onde.

Nel frattempo alcune persone avevano allertato i soccorsi e sul posto la Capitaneria di porto di Roma ha inviato una motovedetta e un gommone. Un'eliambulanza è atterrata a pochi passi dalla spiaggia, ma il personale sanitario, nonostante i tentativi disperati di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo è stato immediatamente restituito alla famiglia per i funerali.