Tragedia al Rally, il pilota 44enne Simone Girolami muore in auto a fine corsa. Gli amici: “Continua a correre lassù”

Simone Girolami.

Tragedia durante l'Ability Show ospitato a Ceccano, nel Frusinate, verso le ore 13 di ieri, domenica 7 dicembre 2025. Era in corso la manifestazione motoristica di guida sicura che ogni anno raccoglie l'attenzione di cittadini e appassionati. Si trovavano tutti in piazzale Europa, per assistere alle esibizioni dei piloti, quando uno di loro, a fine corsa, ha avuto un malore ed è morto. Si chiamava Simone Girolami e aveva 44 anni.

La tragedia durante l'Ability Rally a Ceccano

Aveva da poco terminato la gara, stava rientrando ai controlli, quando si è accasciato sul volante. Non è chiaro cosa gli abbia causato il malore, ma non è escluso possa trattarsi di un infarto. Le tre ambulanze che si trovavano sul posto per ogni necessità hanno raggiunto immediatamente il pilota per i primi soccorsi. Per lui, però, non c'è stato niente da fare: nonostante i tentativi di rianimazione gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Non appena appreso della tragedia, la manifestazione è stata sospesa. Solidarietà e dolore alla famiglia del quarantaquattrenne da parte dei comuni coinvolti.

"L’Amministrazione Comunale di Ceccano esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Simone Girolami, venuto a mancare a causa di un malore durante la manifestazione di oggi. Ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia e ai cari. A loro esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore", ha scritto in una nota il sindaco, Andrea Querqui.

Chi era Simone Girolami, gli amici: "Continua a correre anche lassù"

Il pilota aveva 44 anni e si chiamava Simone Girolami. Era originario di Castro dei Volsci, comune in provincia di Frosinone. Non appena appreso dell'accaduto sono stati in molti, fra parenti, amici e appassionati di Rally, a dedicargli qualche parola sul suo profilo Facebook. Tutti lo descrivono come una bella persona, solare e rispettosa. Ma soprattutto appassionata di motori. Una passione che condivideva con molti dei suoi amici. "Sei stato tu a farmi innamorare dei motori. Ho troppi ricordi con te e in macchina. Grazie per tutto questo", scrive uno di loro.

Un messaggio di addio condiviso anche dal club Topini Randagi, Associazione Turistico ricreativa che si occupa di fuoristrada Sportivo, Turistico, Umanitaria – con tanto di spirito di aggregazione, che vive e promuove la Ciociaria in 4×4: "Ci uniamo al dolore delle famiglie Girolami e Galloni per la perdita del caro figlio Simone", scrivono.

"Ci hai fatto proprio un brutto scherzo", scrivono altri. "Non doveva andare così, oggi siamo tutti un po' più soli al mondo", scrivono altri. "Oggi doveva essere una giornata di divertimento per tutti e specialmente per te che ritornavi alla guida della tua amata Clio, ma purtroppo il destino ti ha giocato un brutto scherzo. Mi mancherai tantissimo amico mio", scrive un'altra persona che con Girolami condivideva la passione per le corse.

E c'è anche chi se lo immagina già di nuovo al volante. "E mo, FICR alla mano, continua a rompe il ca*zo anche da lassù! Non smettere mai!", dicono facendo riferimento al servizio di cronometraggio delle competizioni sportive, inclusi i rally e le corse automobilistiche. "Continua a correre anche lassù".