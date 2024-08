video suggerito

Tragedia ad Anzio: bambina fa un bagno in mare e trova il cadavere di un uomo in acqua Si immerge per un bagno in mare, ma trova il cadavere di un uomo: paura ad Anzio dove a far scattare l’allarme è stata una bambina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si è immersa per un bagno in mare, nel litorale di Anzio, all'altezza del Lido di Garda, quando si è accorta della presenza del corpo dell'uomo che galleggiava in lontananza, ormai già privo di conoscenza. È quanto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto, ad una bambina che, subito dopo aver visto l'uomo, è uscita dall'acqua e ha raccontato tutto ai genitori, facendo scattare l'allarme.

Sul posto, non appena giunta la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118, insieme alla polizia di Stato e alla polizia locale. Una volta portato a riva, è stato chiaro che per l'uomo, un ottantaduenne, non c'era più niente da fare. Tutti i tentativi di rianimazione e soccorso si sono rivelati vani e agli operatori sanitari non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Una volta arrivati, gli agenti delle forze dell'ordine hanno subito cercato di capire cosa possa essere accaduto all'ottantaduenne. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, l'ottantaduenne si trovava in spiaggia insieme ad alcuni familiari, quando ha deciso di entrare in acqua per un bagno. L'ipotesi è che possa aver avuto un malore subito dopo essere entrato in acqua. Il corpo è stato trovato lontano dall'ombrellone sotto cui si trovava con la sua famiglia, forse trascinato dalla corrente.