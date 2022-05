Tragedia a Frosinone, Paola Trulli cade dal quinto piano di un palazzo mentre pulisce il terrazzo Paola Trulli, una signora di 59 anni, è morta praticamente sul colpo dopo la caduta dal quinto piano del suo palazzo.

A cura di Enrico Tata

Stava sistemando alcune cose su un armadio che aveva sul balcone, quando ha perso l'equilibrio, è caduta dalla scala e ha fatto un volo di circa quindici metri. Paola Trulli, una signora di 59 anni, è morta praticamente sul colpo dopo la caduta dal quinto piano del suo palazzo. Il tragico incidente domestico è avvenuto nelle vicinanze della chiesa Santa Maria Goretti, nella zona bassa di Frosinone, nel pomeriggio di domenica primo maggio.

La signora viveva insieme alla madre di 84 anni

Stando a quanto si apprende, i medici del 118 intervenuti immediatamente sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla donna. Secondo le prime ricostruzioni, la signora Trulli non era sposata e viveva insieme alla madre di 84 anni. La salma è stata subito restituita ai familiari. La data dei funerali ancora non è stata fissata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Frosinone

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Frosinone, che hanno accertato e ricostruito la dinamica di quanto accaduto: si è trattato, senza ombra di dubbio, di un tragico incidente domestico. Una caduta dal terrazzo che non ha lasciato scampo alla padrona di casa. Probabilmente quello di salire sulla scala per sistemare alcune cose nell'armadietto sul terrazzo era un gesto che faceva abitualmente, ma questa volta, purtroppo, ha perso l'equilibrio e ha trasformato il suo pomeriggio in una tragedia. In casa, quando si è verificato l'incidente, c'era anche la sorella della signora Paola, che però non si è accorta di nulla. In ogni caso i carabinieri hanno accertato che non ha alcuna responsabilità nell'incidente.