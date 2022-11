Traffico paralizzato a Roma per lo sciopero e per la chiusura della galleria del Muro Torto Traffico in zona centro a Roma a causa della chiusura, per una perdita d’acqua della sottovia Ignazio Guidi, la galleria del Muro Torto.

A cura di Enrico Tata

Traffico paralizzato a Roma a causa dello sciopero dei mezzi pubblici ma, in zona centro, anche a causa della chiusura, per una perdita d'acqua della sottovia Ignazio Guidi, la galleria del Muro Torto. Adesso, segnala Roma Mobiltà, il sottopassaggio è stato riaperto in direzione piazzale Flaminio, ma resta chiuso in direzione Policlinico.

La mattinata di oggi, venerdì 11 novembre, è stata caratterizzata anche da uno sciopero di quattro ore dei trasporti pubblici. Dalle 8.30 alle 12.30 le stazioni delle Metro A e C sono rimaste chiuse, mentre è rimasta attiva la circolazione sulle linee B e B1.

Ieri la Cisl aveva revocato l'agitazione (confermata da Cgil e Usb) "la Fit-Cisl Lazio ha deciso di diferrire lo sciopero Atac previsto per oggi: siamo convinti che non serva alimentare la conflittualità endemica della Capitale sul tema dei trasporti e dei rifiuti. Al contrario, rilanciamo la richiesta, al Campidoglio, di un tavolo su questi due temi, che sia finalizzato all'elaborazione di un ‘Patto per la mobilità e per il decoro'di Roma'. Le problematiche collettive vanno discusse in un'ottica di corresponsabilità. Dato il momento difficile che attraversa la Capitale, non serve la contrapposizione fine a se stessa. Al contrario, proponiamo l'istituzione di una cabina di regia, partecipata dalle istituzioni, dal sindacato e dalle imprese, che riesca a trovare una sintesi organizzativa all'interno di una visione unitaria del Bene comune: il benessere della cittadinanza, dei lavoratori e delle imprese non sono certo in contrapposizione. La strategia da adottare è, dunque, quella di abbandonare la micro-conflittualità che impedisce alla nostra Capitale di funzionare, puntando a un dialogo che veda, e che vada, oltre, nell'interesse di tutti".