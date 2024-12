Traffico paralizzato a Roma, oggi giornata nera tra sciopero dei mezzi e maltempo Venerdì nero oggi a Roma per lo sciopero dei trasporti e il maltempo. Molti automobilisti sono rimasti per ore intrappolati nel traffico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il traffico a Roma oggi (Welcome to Favelas)

Giornata nera per molti romani e pendolari oggi a Roma. Un venerdì di sciopero generale quello del 13 dicembre, che ha coinvolto i mezzi di trasporto, con metro chiuse, trasporti di superficie a singhiozzo e ferrovie con solo alcune corse garantite. Così chi si sposta quotidianamente dentro Roma per studio o per lavoro ha trovato non poche difficoltà a raggiungere la destinazione.

Ad avere la peggio sono stati i pendolari, che si sono dovuti – come sempre purtroppo accade in caso di scioperi – adeguare alle fasce di garanzia per partenza e ritorno a casa e ai treni garantiti, con ritardi, convogli strapieni e cancellazioni varie. Molti hanno scelto di non "rischiare" di rimanere a piedi e si sono mossi con l'auto. Il risultato è stato traffico congestionato in vari quadranti della Capitale, specialmente nelle ore di punta di ingresso e uscita dagli uffici.

Sono tantissime le segnalazioni di pendolari, che hanno atteso a lungo in stazione l'arrivo dei treni, o di automobilisti rimasti intrappolati in mezzo al traffico, come tantissimi romani, che hanno impiegato ore per spostarsi da un punto a l'altro della città. Come ad esempio si vede in un video pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, che ben riassume i disagi di oggi e che ha ricevuto tantissimi commenti. A complicare ulterioremente la situazione è stato il maltempo, che ha reso ancora più difficili e scomodi gli spostamenti.

Tantissimi gli utenti che hanno raccontato di aver passato molto tempo in macchina "2 ore e 45 minuti di traffico dall’Aurelia a Settebagni!" ha commentato un cittadino. "Oggi da Piazzale Clodio a viale Ippocrate 2 ore e 20, un sequestro di persona" scrive un altro. Ci sono moltissimi commenti. "L'odio sta superando l'amore che ho per questa città. È invivibile tutti i giorni dell'anno, ormai". Tante le segnalazioni arrivate per l'ondata di maltempo ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Roma Capitale a partire dal primo pomeriggio, gli agenti sono intervenuti con le pattuglie in vari quadranti della Capitale. Si registrano rami caduti, strade allagate e veicoli incidentati.