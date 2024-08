Traffico bloccato per incidente sull’Autostrada A1 tra Valmontone e Anagni: 12 chilometri di coda

video suggerito

Traffico sull'A1 (Immagine di repertorio)

Traffico bloccato sull'autostrada A1 Roma-Napoli nel tratto compreso tra Valmontone e Anagni in direzione Napoli. A causa di un incidente al momento, fa sapere in una nota Autostrade per l'Italia, "nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 12 km di coda".

Agli utenti in transito sull'Autostrada A1 e diretti verso Napoli viene consigliato di imboccare la D19 Diramazione Roma Sud per uscire alla stazione di San Cesareo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Anagni.

Secondo Anas il pomeriggio di oggi è da bollino rosso per quanto riguarda il traffico sulle strade italiane a causa dell'inizio dell'esodo per le vacanze estive. La mattinata di domani, invece, è classificata con il bollino nero.

Per agevolare il traffico degli automobilisti, è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle ore 16 alle 22 di oggi e nelle giornate di domani sabato 3 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00.