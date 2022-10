Totti arriva a Vigna Clara, negozianti e tifosi: “Lo aspettiamo a Roma Nord per giocare a padel” Francesco Totti si trasferisce a Vigna Clara? Negozianti e romanisti lo aspettano. E anche i non tifosi ammettono: “Sarebbe importante averlo nel quartiere”.

A cura di Beatrice Tominic

Non è ancora una notizia confermata, eppure il quartiere è già tutto in fermento: secondo alcune indiscrezioni Francesco Totti sarebbe pronto a trasferirsi a Vigna Clara insieme a Noemi Bocchi. L'abitazione scelta sarebbe un ultimo piano in un famoso complesso residenziale del quartiere di Roma Nord. "Nella zona la maggior parte delle persone tifa Lazio, dobbiamo avvisarlo: è finito nel covo sbagliato – ha rivelato a Fanpage.it uno dei meccanici di un'autofficina intervistate da Simona Berterame – Qui abbiamo avuto già Zarate e Lulic… Ma anche Totti ci fa piacere. È simpatico, magari passa a dirci qualche barzelletta delle sue. E magari un giorno potremmo organizzare una partita a padel: so che ci gioca".

Non mancano, però, anche i tifosi sfegatati in estasi per l'arrivo del campione della Roma e della nazionale: "La metà dei miei tatuaggi è dedicata a lui. Sarei contento e spero che gli vada meglio tutto", ha detto uno di loro.

Totti a Vigna Clara: la reazione dei commercianti

L'arrivo di Francesco Totti a Vigna Clara rappresenterebbe nuovo movimento per i commercianti del quartiere. "Io sono della Lazio, lui tifa Juve. Ma sapere che Francesco Totti si trasferirà in zona è una novità, una ventata di freschezza. È sempre una persona famosa, è importante per la piazza", ha aggiunto un barista.

"È un ottima cosa che lui venga, anche se non è ancora confermato: speriamo che possa passare in questa piazzetta del quartiere, magari a conoscere i commercianti del nuovo quartiere e la sua nuova realtà di vita", ha aggiunto un'altra negoziante della zona. "Io sono anche tifosa della Roma di vecchia data una notizia del genere mi fa assolutamente piacere".

Per alcuni, però, non sarebbe la prima volta. Un ristoratore, ad esempio, ha già lavorato in alcuni locali che era solito frequentare Francesco Totti: "Mi farebbe piacere rivederlo – ha detto – Nel ristorante siamo quasi tutti tifosi della Roma". In alcuni, però, resta il dubbio: "Si dice in giro che debba trasferirsi, ma francamente ancora nessuno lo ha visto".