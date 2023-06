Torrevecchia, trovato cadavere di un 47enne in casa: era morto da giorni L’allarme lanciato da un vicino di casa che non aveva più visto il 47enne e da giorni sentiva provenire forti odori dal suo appartamento.

Il corpo di un uomo di 47 anni è stato rinvenuto nel corso della mattinata di ieri, domenica 4 giugno 2023, nella sua abitazione a Torrevecchia, all'angolo con via Cristoforo Numai. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa che ha chiamato le forze dell'ordine: sono intervenuti gli agenti della polizia del vicino commissariato di Primavalle che hanno aperto l'appartamento e hanno rinvenuto il cadavere in decomposizione.

L'allarme lanciato da un vicino di casa del 47enne

Da diversi giorni non aveva più visto né avuto notizie del quarantasettenne. Da qualche tempo, inoltre, dal suo appartamento sentiva provenire forte odore acre: insospettito, ha segnalato la situazione alle autorità, chiamando il 112. È grazie al suo vicino di casa che i poliziotti hanno fatto irruzione nell'appartamento trovando il corpo dell'uomo, morto ormai da giorni.

La scoperta del corpo nell'appartamento

Nel corso della mattinata di ieri, domenica 4 giugno, gli agenti del vicino commissariato di Primavalle sono accorsi nel palazzo fra via di Torrevecchia e via Numai e hanno fatto irruzione nell'abitazione, che era regolarmente chiusa dall'interno.

Non appena entrati nell'appartamento, hanno sentito l'odore farsi sempre più forte. Dopo qualche passo, si sono trovati davanti il cadavere dell'uomo, classe 1976. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe morto qualche giorno prima: a confermarlo, lo stato di decomposizione in cui si trovava. Ora seguiranno verifiche e accertamenti per stabilire l'esatta causa del decesso del quarantasettenne: secondo le prime ipotesi, è stato escluso il suicidio. Nel frattempo sono state aperte le indagini: ad investigare sul caso, gli agenti del commissariato di Primavalle.