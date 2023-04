Torpignattara oggi allagata e senza acqua: predisposte tre autobotti Torpignattara, quartiere allagato a causa della rottura di una conduttura idrica in via Ciro da Urbino. L’amministrazione municipale ha provveduto a sistemare tre autobotti a disposizione dei cittadini per la fornitura di acqua: la prima in via di Torpignattara all’angolo con via Aicardi, la seconda in piazza della Marranella e la terza su viale Filarete.

A cura di Enrico Tata

Torpignattara senz'acqua a causa della rottura di una conduttura idrica in via Ciro da Urbino, una traversa di via di Torpignattara. La strada è completamente allagata e l'intervento dei tecnici di Acea è tuttora in corso. Migliaia di cittadini residenti del quartiere hanno segnalato la mancanza di acqua nelle loro abitazioni.

Spiega il presidente del Municipio V, Mauro Caliste: "Abbiamo allertato prontamente Acea che sta provvedendo a svuotare la condotta per riparare il danno. Per venire in aiuto alla mancanza d'acqua nei quartieri Pigneto e Tor Pignattara sono state predisposte tre autobotti".

Dove sono state posizionate le autobotti per i residenti di Torpignattara

L'amministrazione municipale ha provveduto a sistemare tre autobotti a disposizione dei cittadini per la fornitura di acqua: la prima in via di Torpignattara all'angolo con via Aicardi, la seconda in piazza della Marranella e la terza su viale Filarete.

La rottura della conduttura si è verificata su via Ciro da Urbino, una traversa di via di Torpignattara. Le aree del quartiere segnalate senz'acqua sono le vie comprese tra via Filarete e via di Torpignattara e, oltre la Casilina, quelle nei pressi di via della Marranella e, verso il Pigneto, di via Bufalini. Secondo alcuni residenti, Acea avrebbe comunicato di non essere in grado di ripristinare la fornitura idrica prima delle ore 15 di oggi.

Il precedente: l'allagamento del 16 gennaio

Un episodio identico è avvenuto lo scorso 16 gennaio. La perdita d'acqua si è verificata, anche in quel caso, all'altezza di via Ciro da Urbino durante alcuni lavori di manutenzione. Già all'epoca qualche residente lamentava problemi nella gestione del quartiere: "Forse è il caso di investire un po' sulla manutenzione stradale dato che questi episodi si generano ciclicamente. A farne le spese siamo sempre noi cittadini, che ci troviamo a vivere in una periferia dove già i servizi non arrivano, e i pochi che ci sono vengono interrotti per l'incuria e la malagestione". A Torpignattara, inoltre, si sono aperte diverse voragini negli scorsi mesi e più di qualche condominio ha avuto problemi con le condutture delle fogne.