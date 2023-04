Torpignattara, inseguimento contromano su via Casilina: l’auto a tutta velocità finisce schiantata Il 38enne alla guida di un Doblò bianco che ha seminato il panico tra le vie del quartiere è stato arrestato.

A cura di Redazione Roma

Momenti di terrore ieri sera su via Casilina all'altezza di Torpignattara, con un inseguimento degno di un film d'azione anche se era tutto vero. Un uomo si è lanciato a tutta velocità contromano sulla strada, noncurante dei semafori rossi e con alle calcagna una volante di polizia a sirene spiegate. Solo per un caso non stiamo raccontando un finale tragico.

È finito in manette il protagonista dell'inseguimento, un uomo di trentotto anni che si trovava alla guida di un Doblò bianco. La folle corsa è stata immortalata da diversi passanti e automobilisti, fino al sue epilogo, quando la fuga dell'uomo termina all'altezza del civico 559 di via Casilina, quando finisce per schiantarsi contro un'auto in sosta. Il Fiat Doblò nell'impatto ha preso anche fuoco.

A quel punto il conducente in fuga esce dall'auto sostanzialmente illeso e tenta di sottrarsi all'arresto aggredendo gli agenti che gli intimano di fermarsi e farsi identificare. Uno dei poliziotti è stato costretto a ricorrere alle cure mediche, rimediando una settimana di prognosi per le contusioni riportate. L'uomo è stato arrestato: dovrà rispondere tra le altre delle accuse di danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ma come era iniziato l'inseguimento? I poliziotti stavano effettuando un servizio di routine con un posto di blocco su via dell'Acqua Bullicante, quando hanno alzato la paletta e invitato il conducente del Doblò ad accostare per verificare i documenti d'identità e dell'auto. A quel punto invece di fermarsi, questo ha accelerato dandosi alla fuga a tutta velocità tra le strade di Torpignattara.