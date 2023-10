Torpignattara, aggredisce due persone col machete: una trasferita al Gemelli, ha ferite gravi alla mano Ha colpito due persone davanti ad un locale che vende kebab ed è fuggito: è avvenuto ieri sera a Torpignattara. Grave una delle due persone ferite, con lesioni critiche alla mano e al braccio sinistro.

A cura di Beatrice Tominic

È stata trasferita dall'ospedale San Giovanni al policlinico Gemelli una delle persone che sono rimaste ferite nell'aggressione di ieri sera, martedì 3 ottobre 2023. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della squadra mobile, i colleghi della Polizia di Stato del commissariato Prenestino e i soccorsi che hanno trasportato i feriti nelle strutture sanitarie.

I poliziotti, una volta arrivati sul luogo dell'aggressione, davanti ad locale che vende kebab di via Casilina, si sono immediatamente messi alla ricerca dell'aggressore, senza successo. L'autore del gesto deve essere scappato subito dopo aver colpito i due, non si conosce ancora il movente. In fuga, è caccia all'uomo nella Capitale per cercare di rintracciarlo nel minor tempo possibile.

Come stanno le persone ferite con il machete

Le condizioni in cui si trovano le persone ferite dopo l'aggressione dell'uomo armato di machete sono apparse fin da subito gravi. Una di loro rischiava di perdere la vita ed è stata operata d'urgenza nella serata di ieri: dopo il trasferimento dall'ospedale San Giovanni al policlinico Agostino Gemelli, è ricoverato nella UOC di Ortopedia e chirurgia della mano. Ha riportato gravi ferite alla mano e all’arto superiore sinistro.

Cosa è successo ieri a Torpignattara

L'aggressione, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuta intorno alle 19.30 di ieri sera, in via Casilina, davanti ad un locale che vende kebab. Dopo aver sferrato i colpi contro i due, l'uomo sarebbe fuggito riuscendo a far perdere le sue tracce in breve tempo. Non è ancora chiaro se l'aggressione sia avvenuta durante una lite o per motivi diversi. I poliziotti si sono attivati immediatamente per le ricerche: sono subito stati organizzati posti di controllo in via Casilina e nelle zone limitrofe. Presto al vaglio degli inquirenti i video dalle eventuali videocamere dei sistemi di sorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver ripreso la scena.