Aggressione col machete fuori da Kebab a Roma: due feriti gravi, è caccia all’uomo Due feriti gravi in via Casilina, nella periferia di Roma: due persone colpite con un machete. Sul posto la Polizia, il responsabile in fuga.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due uomini sono stati feriti a colpi di machete davanti a un Kebab di via Casilina, in zona Tor Pignattara, nella periferia di Roma; è accaduto nella serata di oggi, 3 ottobre. Le vittime, entrambe straniere, sarebbero in condizioni molto gravi; una di loro è stata operata d'urgenza ed è in pericolo di vita. La dinamica è in fase di ricostruzione; il responsabile si sarebbe allontanato velocemente dopo aver sferrato i colpi ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. L'aggressione, stando a quanto fino ad ora ricostruito, è avvenuta intorno alle 19.30.

Da stabilire, ancora, se il ferimento sia avvenuto nel corso di una lite o per motivi diversi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile e i colleghi del commissariato Prenestino. Sono state fatte intervenire le ambulanze, i feriti sono stati portati d'urgenza in ospedale. Il più grave è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni, dove è stato sottoposto ad una operazione chirurgica d'urgenza ed è ancora in condizioni critiche; l'altro è stato trasportato invece al policlinico Umberto. Entrambi verranno ascoltati non appena possibile.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. Posti di controllo sono intanto stati istituiti lungo il tratto di via Casilina e nelle aree immediatamente adiacenti; si vaglia la possibilità che il ferimento possa essere stato ripreso da telecamere, pubbliche o private, installate in zona. Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire l'accaduto e per ricavare informazioni utili per rintracciare il feritore, con tutta probabilità rimasto ancora in zona.