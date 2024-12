video suggerito

Torna la benedizione dei Bambinelli in Piazza San Pietro a Roma: il programma del 22 dicembre La benedizione dei Bambinelli a Piazza San Pietro è un appuntamento tradizionale delle festività natalizie romane. Ha origine nel 1969 con Papa Paolo VI, quest’anno è domenica 22 dicembre. Per partecipare serve compilare un modulo, con un contributo di 2 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Benedizione dei Bambinelli in Vaticano (La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 22 dicembre 2024 è in programma a San Pietro la tradizionale benedizione dei Bambinelli, a ridosso del Giubileo, che inizierà il 24 con l'apertura della Porta Santa. La benedizione dei Bambinelli è un appuntamento per i cattolici, sia adulti che bambini, sono tante le famiglie che ogni anno partecipano all'incontro con Papa Francesco in Vaticano. La mattinata inziia alle ore 9 con l'accoglienza dei gruppi e si conclude alle 12.30.

Il Pontefice per l'occasione benedice le statuine di Gesù Bambino portate da casa, che la notte del 24 dicembre verranno adagiate nelle mangiatoie dei presepi. Quest'anno la ricorrenza avviene in concomitanza con l'ultima domenica di Avvento, che precede il Natale, slittata per il viaggio del Papa in Corsica.

Per partecipare alla benedizione dei Bambinelli a Piazza San Pietro bisogna iscriversi compilando un modulo attraverso il portale ufficiale. I pass per accedere vanno ritirati negli uffici del Centro Oratori Romanoi in Vicariato (IV piano) entro venerdì 20 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30, il martedì e giovedì fino alle ore 17. Per partecipare è richiesto un contributo di 2 euro.

Cos'è la benedizione dei Bambinelli con Papa Francesco a San Pietro

La benedizione dei Bambinelli è una tradizione antica che risale al 1969, quando il 21 dicembre per la prima volta Paolo VI ha benedetto le statuine portate dai bambini. Si tratta di un'iniziativa promossa e organizzata dal Centro Oratori Romani, associazione di fedeli fondata dal venerabile Arnaldo Canepa, per la diffusione e la promozione della pastorale oratoriana a Roma. Tema dell’evento di quest’anno sarà "Un Cuore di Luce", ossia Gesù Bambino luce che nascendo porta via paure e sofferenze.

Il programma e come partecipare alla benedizione dei Bambinelli a Roma

Il programma prevede a partire dalle ore 9 l’accoglienza degli oratori a Piazza San Pietro con un momento di animazione per poi ritrovarsi in Basilica alle ore 10.30 per la solenne celebrazione presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Vaticana. I gruppi si sposteranno di nuovo in piazza per partecipare alle ore 12 all’Angelus con Papa Francesco e ricevere la benedizione delle statuine dei Bambinelli.

Alla benedizione dei Bambinelli domenica 22 dicembre parteciperanno tante famiglie, bambini e ragazzi di oratori e parrocchie di Roma. Il Centro Oratori Romani ha proposto un contest per rappresentare artisticamente su tela il tema prescelto per l’edizione 2024. Le tele realizzate negli oratori verranno esposte a Piazza San Pietro nella mattinata e i vincitori verranno premiati in occasione della Festa della Riconoscenza del prossimo 28 dicembre al Don Bosco.

Preghiera ufficiale per la benedizione dei Bambinelli

Sul sito web del centro Oratori Romani c'è il rito della benedizione dei Bambinelli. Chi presiede la celebrazione invita i fedeli a tenere in mano la statuina di Gesù Bambino e prega con parole ispirate alla Lettera Apostolica Admirabile Signum di Papa Francesco o altre simili.

Il presepe parla alla nostra vita perché ci racconta l’amore di Dio

che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere

umano. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre a

Natale collochiamo nella grotta, tra Maria e Giuseppe, la statuina di

Gesù Bambino. Le statuette che avete portato con voi ci ricordano

quest’amore di Dio. Mentre invochiamo la benedizione del Signore

su queste statuine, non dimentichiamo che è soprattutto da noi che

il Signore attende una coerente testimonianza di vita.

A seguire c'è la preghiera di benedizione:

O Dio, Padre Santo,

che tanto hai amato gli uomini,

che hai loro inviato il tuo Figlio Unigenito,

nato da Te, prima di tutti i secoli:

degnati di benedire questi Bambinelli del Presepio,

che faranno la gioia delle famiglie cristiane.

Queste immagini del mistero dell’Incarnazione

sostengano la fede dei genitori e degli adulti,

ravvivino la speranza dei fanciulli,

aumentino in tutti la carità.

Te lo chiediamo per Gesù, tuo Figlio amatissimo,

che ci ha salvato con la sua morte e la sua resurrezione

e che incessantemente intercede per noi presso di Te. Amen