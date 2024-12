video suggerito

Quando inizia il Giubileo 2025 con l’apertura della Porta Santa di San Pietro: il programma Il Giubileo 2025 a Roma comincia il 24 dicembre quando Papa Francesco aprirà la Porta Santa a San Pietro. Giubileo deriva da “yobel”, è un’occasione per i cattolici di riconciliarsi con Dio attraverso preghiera, pellegrinaggio e confessione. Durerà poco più di un anno, tanti gli eventi in programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Papa Francesco durante la lettura della Bolla per l'indizione del Giubileo 2025 (La Presse)

Il 24 dicembre inzia il Giubileo 2025 a Roma, l'Anno Santo comincerà con l'apertura della Porta Santa a San Pietro. Il Giubileo è un periodo particolare per i cattolici di tuto il mondo, un'occasione per riconciliarsi con Dio attraverso il pellegrinaggio, la preghiera e la confessione.

La Porta Santa simboleggia seguire e affidarsi a Cristo, la prima verrà appunto aperta in Vaticano, la seconda nel carcere di Rebibbia e a seguire verranno aperte le Porte Sante nelle altre tre Basiliche Papali. Giubileo sembra derivare da "yobel", il corno di montone usato anticamente per indicarne l’inizio.

Durerà poco più di un anno, fino al 6 gennaio 2026, quando la Porta Santa di San Pietro verrà richiusa. Durante l'Anno Santo sono molti gli eventi in programma tra incontri religiosi suddivisi per gruppi, seminari, momenti di preghiera, pellegrinaggi e cammini, visite culturali e incontri con Papa Francesco.

Giubileo 2025, quando inizia e quando finisce l'Anno Santo a Roma

L'Anno Santo a Roma comincia il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre 2024, quando Papa Francesco aprirà la Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Termina nella festa dell'Epifania, il 6 gennaio del 2026, quando la Parta Santa in Vaticano verrà richiusa.

Cos'è la Porta Santa di San Pietro: il programma dell'apertura il 24 dicembre

La Porta Santa di San Pietro è la prima che verrà aperta e segnerà l'inizio del Giubileo 2025. L'apertura della Porta di San Pietro è alle ore 19.00 del 24 dicembre 2024. Successivamente, come da programma, il Pontefice celebrerà la messa nella notte del Natale del Signore all’interno della Basilica. Per l'occasione ci saranno maxischermi installati in Piazza San Pietro dai quali poter seguire l'evento. Per partecipare non sono necessari biglietti ed è gratuito, ma serve iscriversi all’evento tramite il Portale del sito ufficiale del Giubileo.

Il calendario del Giubileo 2025 con le date degli eventi

Il Giubileo 2025 ha un programma ricchissimo, scopri qui il calendario degli eventi completo da dicembre 2014 a gennaio 2026. Tra questi ci sono incontri religiosi suddivisi per gruppi, giubilei specifici, seminari e convegni, momenti di preghiera, pellegrinaggi e cammini, visite culturali e incontri con Papa Francesco.