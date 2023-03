Torna il Romics a Roma: programma, ospiti e biglietti per il Festival del Fumetto 2023 Parte giovedì 30 marzo la trentesima edizione del Romics, il Festival del Fumetto ospitato alla Fiera di Roma: eventi, programma e ospiti fino a domenica 2 aprile 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Uno scatto dall’ultima edizione del Romics: oltre ai tanti eventi anche numerosi stand per fare shopping.

A Roma torna il Festival internazionale del Fumetto: dal 30 marzo al 2 aprile si susseguono quattro giornate ricche di eventi su fumetti, animazione, cinema e games ospitato alla Fiera di Roma. L'appuntamento è dalle ore 10 alle ore 20: per entrare è necessario essere in possesso del proprio biglietto, dal costo di 10 euro nei giorni feriali e di 12 il weekend o di un abbonamento da 32 euro valido per tutti e quattro i giorni.

I visitatori e le visitatrici possono recarsi alla fiera anche vestiti dai propri personaggi preferiti, indossando il loro cospaly. Tantissime attività e stand per chi, invece, non ha voglia di impersonare il proprio personaggio del cuore anche in questa trentesima edizione del Romics: workshop, presentazioni e le premiazioni dell'ambito Romics d'Oro, riconoscimento per personaggi di spicco del settore. In questa edizione saranno premiati Katja Centomo, Manuele Fior, John Howe e Marcos Martín.

Alcuni cosplayer che hanno partecipato alle scorse edizioni del Romics.

Gli ospiti e gli eventi in programma al Romics 2023

Come anticipato, faranno il loro ingresso in fiera gli artisti insigniti del Romics d'Oro, ma a loro continuano ad aggiungersi tanti altri volti del fumetto, del cinema e dei videogiochi. Nella lista, in continuo aggiornamento, sono presenti il disegnatore romano Luca Bonessi, la modellatrice 3D e compositrice digitale Gaia Bussolati, Giaggiu di Anime Tea Time, il trio attivo su Twitch, le due Glitter&Candy direttamente da Youtube, proprio come PlayerInside e, fra gli altri, anche la mitica Sonia Ceriola, con cui sono cresciute intere generazioni di ragazzine e ragazzini romani.

Numerosi gli eventi organizzati, dai meet and greet, allo spazio per le novità di settore, ai workshop sul disegno: a tutto ciò si aggiungono tanti stand dove è possibile acquistare i gadget preferiti.

Come acquistare i biglietti per il Romics e quanto costano

Acquistare i biglietti per partecipare al Romics è semplice: visitando l'apposita sezione, nel menu a tendina sotto alla voce visitatori, sarà possibile scegliere il servizio desiderato. Con ingresso nord ed est, il biglietto per ogni giorno feriale costa 10 euro con un costo di commissione di 1,50 euro; mentre nei giorni del fine settimana il costo della commissione resta invariata me il prezzo del biglietto aumenta di due euro.

Chi è intenzionato a seguire ogni giornata del Romics troverà più conveniente l'abbonamento, dal costo di 32 euro valido per tutti e quattro i giorni di Festival. Con accredito stampa, per bambini fino a 5 anni e persone disabili l'ingresso è gratuito.

Come arrivare al Romics, il festival del fumetto alla Fiera di Roma

Arrivare alla Fiera di Roma in occasione del prossimo Romics è semplice: gli ingressi attraverso i quali si può entrare sono due, quello Nord e quello Est. Diversi, invece, i mezzi di trasporto con cui è possibile arrivare alla Fiera. Bus Cotral e treni della linea FL1 effettuano la fermata a pochi passi dalla Fiera: entrambi passano dall'aeroporto di Fiumicino, mentre dalla località litoranea è suggerita la linea W0001 oppure l'autobus Atac 808.

In automobile è suggerito percorrere la Roma Fiumicino A91, mentre se si arriva da Napoli o da Firenze occorre passare per il Grande Raccordo Anulare in direzione Fiumicino Aeroporto, e poi prendere l'uscita 30 – 33 sulla complanare.