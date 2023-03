Torna a casa e la trova trasformata nel set di un film porno È successo a Dragona alla periferia di Ostia. Il proprietario dell’abitazione, in possesso di una chiave dell’appartamento in affitto, aveva trasformato l’abitazione in un set dove si stava girando un film a luci rosse.

A cura di Redazione Roma

Una vicenda che ha dell'incredibile quella avvenuta a Dragona, quartiere alla periferia di Ostia, solo qualche settimana fa. Qui un uomo di 35 anni, che aveva da poco preso in affitto l'appartamento con un coinquilino, è tornato a casa dopo una giornata di lavoro con qualche ora di anticipo e si è trovato di fronte a un set a luci rosse. Una ventina di persone, tra cui il proprietario dell'abitazione, si aggiravano per l'appartamento chi nudo, chi in pose inequivocabili, chi con telecamere e microfoni: stavano girando un film per adulti.

Ad aprirgli la porta proprio è stato proprio il proprietario di casa che, per casi di emergenza, aveva tenuto la copia di una chiave dell'appartamento. Certo non era autorizzato da nessun accordo a girare all'interno dell'abitazione una pellicola per adulti. Non c'è quindi da stupire se la discussione con il locatario sia degenerata in una violenta lite, visto che non capita tutti i giorni di rientrare in casa e trovarsi persone che fanno sesso davanti alle telecamere sul divano e sul letto dove ci si è soliti stare.

Decisamente alterato da aver visto trasformare la sua abitazione nel fondale di un film porno, ha deciso di chiamare le forze dell'ordine mentre i presenti si davano alla fuga. Quando gli agenti del Commissariato di Ostia sono arrivati sul posto hanno dovuto per prima cosa sedare la violenta lite scoppiata tra affittuario e locatario, e la vicenda è arrivata alla Procura di Roma.

Non è chiaro però – secondo il quotidiano il Messaggero che oggi riporta la vicenda sulle pagine della cronaca – se il procedimento giudiziario andrà avanti: nessuna denuncia è stata ancora presentata, e il reato ipotizzato è quello di violazione di domicilio.