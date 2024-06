video suggerito

Torna a casa dopo una serata con gli amici, nell’androne trova un uomo che gli spara: ferito 27enne Il ragazzo si trova ricoverato in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane è stato ferito da un uomo vestito di nero e travisato che lo ha aspettato nell’androne del palazzo con una pistola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 27 anni è stato vittima di un agguato a Latina la notte tra il primo e il due giugno, in viale Nervi. Un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, gli ha sparato due colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto al gluteo, ferendolo. Il giovane, che aveva tentato una fuga disperata per non essere colpito, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, dove è stato sottoposto a una delicata operazione. La ferita è seria, ma non è in pericolo di vita.

Sull'aggressione indagano gli agenti della Squadra Mobile di Latina. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva passato la serata con gli amici in alcuni locali di Latina. Al momento di tornare a casa, è entrato nel palazzo senza accorgersi che nell'androne lo stava aspettando il suo aggressore: al momento si sa solo che era un uomo vestito completamente di nero, che aveva il volto travisato. Il 27enne, vedendo la pistola, ha tentato una fuga disperata per salvarsi: l'uomo gli ha sparato contro due volte, una delle quali lo ha centrato al gluteo, ferendolo. Poi è fuggito, facendo perdere, almeno per il momento, le sue tracce.

Il 27enne è ancora ricoverato e sarà presto sentito dagli investigatori per fare luce sui motivi dell'agguato, che non sono ancora chiari. Soprattutto gli agenti vogliono vedere se per caso il ragazzo conosca il suo aggressore, o se sappia qualcosa di utile che possa fornire una pista su cui indagare. Saranno visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da provare a risalire all'identità dell'aggressore, che non è stato ancora rintracciato.