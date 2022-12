Torna a casa dopo una cena con amici e ha un incidente: è in coma Sono giorni di apprensione per un dipendente di un locale di Latina rimasto coinvolto in un incidente a Borgo Sabotino. È in coma in ospedale.

Si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a seguito delle complicazioni riportate nell'incidente vicino a Borgo Sabotino in cui è rimasto coinvolto la notte di domenica di una settimana fa. La vittima è un dipendente di un locale di Latina molto conosciuto in zona, le cui condizioni di salute destano particolare apprensione. Ad informare amici e conoscenti sono stati i famigliari, che hanno pubblicato un messaggio sui social network, dando aggiornamenti sul suo stato. Secondo le informazioni apprese l'uomo stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici, quando ha avuto un incidente in auto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta di ambulanza sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio pontino il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso. Da quanto si apprende le sue sue condizioni di salute sono serie a causa delle ferite e dei traumi riportati e attualmente si trova in coma. I medici per ora non si sbilanciano d è necessario attendere le prossime ore.

La mamma su Fabook scrive "non resta che aspettare". La comunità pontina si è riunita intanto intorno alla famiglia, mostrandogli vicinanza e solidarietà, nell'attesa che il loro caro si svegli presto. Poco prima dell'incidente l'uomo aveva scritto su Facebook: "Nella vita ci vuole classe, eleganza e sincerità". Sono giorni di apprensione per i famigliari, amici e conoscenti sperano che si svegli presto dal coma e che possa inviziare la convalescenza. Alcuni clienti scrivono messaggi d'incoraggiamento: "Forza, vogliamo vederti di nuovo al lavoro".