Torna a bruciare l’incendio a Settebagni: chiusa l’autostrada verso Roma, traffico sul Raccordo Ha ripreso a bruciare l’area tra Settebagni e Marcigliana che già ieri era stata devastata dalle fiamme. Chiusa parzialmente l’autostrada, traffico sul GRA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

L'incendio a Settebagni

Ha ripreso vigore l'incendio divampato ieri tra Settebagni e Marcigliana. I Vigili del Fuoco e gli operatori della Protezione Civile sono al lavoro per spegnere le fiamme, che si sono avvicinate pericolosamente alla strada. Per consentire le operazioni di spegnimento è stata chiusa l'autostrada in direzione Nord dal Raccordo verso l'uscita Settebagni. Il traffico ha subito un forte rallentamento, con ripercussioni sul Grande Raccordo Anulare e consolari limitrofe. Una lunga di macchine è ferma da Fiano Romano a Settebagni, impossibilitata, almeno per ora, a muoversi.

Già ieri sera l'incendio era scoppiato nello stesso punto, interessando una vasta area di sterpaglie. Anche in quel caso le fiamme si sono pericolosamente avvicinate all'autostrada, che è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Nè ieri né oggi ci sono state persone ferite o intossicate a causa del fumo.

Incendi a Roma, capitale devastata dalle fiamme

Sono centinaia gli incendi che quest'estate sono scoppiati nella capitale, con conseguenze spesso devastanti per l'ambiente. In uno degli ultimi roghi, quello scoppiato tra Cinecittà Est e Torre Spaccata, quattro operatori – un caposquadra dei Vigili del Fuoco e tre volontari della Protezione Civile – sono rimasti gravemente feriti a causa delle fiamme. Tutti ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Eugenio, hanno riportato ustioni su diverse parti del corpo. In questo caso, come in molti altri, l'incendio ha avuto origine dolosa, con almeno due diversi punti di innesco trovati dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Sempre nei giorni scorsi, invece, un vasto incendio è scoppiato tra Fiumicino e Maccarese, sempre a causa di alcune sterpaglie.