Tor Bella Monaca, spacciatore aggredisce con un coccio di bottiglia la portavoce dei collaboratori di giustizia Aggressione a Tor Bella Monaca durante una delle mattinate in cui cittadini e cittadine si riuniscono per pulire le strade intorno alle torri: ha lanciato una bottiglia di vetro colpendo la portavoce dei collaboratori di giustizia.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano l'impegno del quartiere a Tor Bella Monaca dove, da sabato scorso, sono stati organizzate attività per pulire e restituire decoro alle strade che circondano le torri. L'appuntamento è stato riconfermato questa mattina, sabato 9 settembre, quando alle ore 9 cittadine e cittadini si sono trovati in strada per le operazioni di pulizia con l'associazione ci quartiere Tor Più Bella, la cittadinanza, Ama e il municipio. Presenti anche la vigilanza e Don Coluccia, da sempre in prima linea contro lo spaccio nel quartiere. Ma proprio nel corso dell'intervento, sono stati aggrediti da un pusher della zona.

Cosa è successo: il racconto

"Avevamo appena iniziato l'intervento quando con Ama abbiamo caricato un divano da buttare via – ha spiegato a Fanpage.it Tiziana Ronzio, dell'associazione Tor Più Bella – Lo ha piazzato in mezzo alla strada questa settimana, quasi come un dispetto, un pusher della zona che lo utilizzava per dormire e spacciare. Quando lo abbiamo portato via dalla strada, insieme all'aiuto dei netturbini, si è risentito. Ha iniziato ad inseguirci a metà strada, gridando come un folle".

L'aggressione e il lancio della bottiglia

La rabbia dell'uomo, però, non si è esaurita. "Poi ci ha aggredito: ha preso una bottiglia di vetro e l'ha lanciata contro di noi, colpendo una di noi alla mano, Maricetta Tirrito. Lei si trovava presente come volontaria, ma è la portavoce dei collaboratori di giustizia. Ora è in ospedale, aveva la mano gonfia ed è andata al pronto soccorso". Sul posto, durante l'intervento organizzato dalla cittadinanza, anche alcuni vigilantes che hanno immediatamente allertato i carabinieri. In poco tempo è arrivato anche il personale sanitario del 118 che ha curato la donna, con la mano contusa.

Sono loro che, arrivati immediatamente dopo la segnalazione, hanno bloccato l'uomo e lo hanno accompagnato in caserma. Sarà denunciato per aggressione.