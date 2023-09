Topi nelle scuole di Ostia: 500 studenti restano a casa Sgradevole sorpresa per gli studenti delle scuole Mar dei Caraibi e Stella Polare, in 500 sono a casa per la presenza di topi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Cinquecento studenti romani sono a casa per la presenza di topi in due scuole di Ostia. Si tratta nello specifico dell'Istituto Comprensivo Mar dei Caraibi e Stella Polare. Un disagio che si è registrato proprio in concomitanza con la ripresa delle lezioni. Secondo quanto si apprende le due scuole sono inagibili e sono in corso gli interventi di derattizzazione, per liberare i locali dai topi e permettere agli alunni di tornare presto sui banchi di scuola in presenza. Per il momento infatti fino al termine degli interventi gli studenti seguiranno le lezioni da casa come ai tempi del Covid, attraverso la didattica digitale integrale. Non proprio un buon rientro.

Ad intervenire commentando l'accaduto anche i consiglieri capitolini di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini: “Per gli alunni delle scuole Mar dei Caraibi e Stella Polare, a Ostia, l’anno non è cominciato esattamente nel migliore dei modi. Anzi, non è proprio iniziato: la struttura è infatti inagibile da alcuni giorni perché si è riscontrata la presenza di topi. La direzione dell’Istituto comprensivo è stata quindi costretta a chiedere al Municipio X un intervento urgente di derattizzazione, tuttora in corso, a far slittare di almeno 48 ore il primo giorno di lezioni e a ricorrere alla DDI, la didattica digitale integrata – si legge in una nota – Spiace davvero che si verifichino episodi del genere, che rivelano inadeguatezza e impreparazione delle istituzioni preposte, creano grandi disagi a studenti e famiglie e rischiano di avere conseguenze gravi anche dal punto di vista strettamente didattico. Ci auguriamo che l’amministrazione municipale risolva velocemente il problema, consentendo ai ragazzi di cominciare l’anno con serenità, come è giusto che sia”.