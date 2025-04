video suggerito

Tony Effe prende a pallonate il poster di Gualtieri, interviene Totti: "Attento, non ti fa cantare" Con uno spot pubblicato sui social, Tony Effe ha pubblicizzato il concerto al Circo Massimo di Roma in programma il prossimo 6 luglio. Nel video girato con Francesco Totti non manca una frecciata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

Tony Effe ha pubblicizzato sui social il concerto al Circo Massimo di Roma in programma il prossimo 6 luglio. E per lo spot ha coinvolto niente di meno che Francesco Totti, l'ex capitano della Roma e numero 10 giallorosso. I due palleggiano insieme nella location scelta per l'esibizione del trapper e nel c'è spazio anche per una ‘frecciatina' al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: in una scena, infatti, Tony Effe tira una forte pallonata contro un manifesto che ritrae il primo cittadino. "Stai ‘bono' che altrimenti non ti fanno fare il concerto", dice Totti. "Vabbè, ci vediamo il 6 luglio", risponde il trapper.

Si tratta di una battuta e di una trovata pubblicitaria, ma il riferimento è a quanto accaduto a Capodanno, con il palco del Circo Massimo negato a Tony Effe a causa dei testi sessisti di alcune sue canzoni. All'interno del Partito democratico si è sollevato un polverone sul significato di alcuni brani del trapper e questo ha convinto Gualtieri a chiedere a Tony Effe di fare un passo indietro. Lo stesso cantante ha poi deciso di spostare il suo concerto del 31 dicembre al palazzetto dello sport dell'Eur, mentre al Concertone di Capodanno organizzato da Roma Capitale si sono alternati sul palco la Pfm, Gabry Ponte e l'Orchestraccia.

La scelta di Tony Effe per il Concertone di Capodanno, spiegò all'epoca l'assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, nel corso di una seduta della Commissione Trasparenza, "aveva un significato chiaro: andare incontro al gusto predominante dei giovani, che può piacere o non può piacere. Ma il Capodanno non può essere un momento di divisione, e quindi ha fatto bene il sindaco a fare un passo indietro. Tutto volevamo tranne che una comunità enorme, importante per noi, che lotta ogni giorno contro la violenza di genere si sentisse offesa dalla scelta di Tony Effe. Per questo abbiamo preferito fare una figuraccia, l'ho fatta anche io. Abbiamo preferito prendere qualche insulto per qualche giorno e andare avanti. Ma non c'è stata alcuna censura: Tony Effe si è esibito al Palaeur a Capodanno e noi siamo azionisti del Palaeur, quindi avremmo potuto non farlo esibire".

Non solo: Tony Effe si esibirà anche al Circo Massimo, come detto. Polemiche rientrate, quindi. Anche se, evidentemente, il trapper ha voluto ricordare ironicamente quanto accaduto nel video girato con Totti. Una trovata pubblicitaria e niente più. Ma la frecciata, seppure ironica, al sindaco Gualtieri resta.