Tivoli, in fiamme una montagna di rifiuti all’interno del campo nomadi di via Parma Stanotte, alle ore 3.29, è divampato un incendio al campo nomadi di Tivoli, in via Parma. Il rogo è stato generato da un cumulo di rifiuti, nessuna persona è rimasta coinvolta.

A cura di Beatrice Tominic

Nel corso della nottata, alle ore 3.29, i vigili del fuoco hanno mandato una delle loro squadre operative a Tivoli, in via Parma, dove era stato segnalato un grande rogo. Arrivata sul posto insieme ad un'autobotte, la squadra di pompieri ha immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio, sviluppatosi in un grande cumulo di rifiuti di diversa natura all'interno di un campo nomadi: adesso sono in corso indagini per stabilire la cause del rogo e l'origine dei materiali che hanno preso fuoco. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, non è rimasta coinvolta nessuna persona, riportando ferite e neppure intossicazioni. I pompieri hanno svolto operazioni di spegnimento per alcune ore, fino ad estinguere totalmente le fiamme. Dopodiché è stato compito dei vigili del fuoco provvedere anche a bonificare l'area interessata utilizzando una pala meccanica messa a disposizione dal comune.

Incendio al deposito giudiziario: prendono fuoco 500 motorini

Poco meno di una settimana fa, nella nottata fra martedì primo e mercoledì 2 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro incendio, le cui fiamme si sono sviluppate all'interno del deposito giudiziario che si trova al civico 729 via di Settebagni, nella zona situata più a nord est della capitale. Il rogo si è sviluppato alle ore 1.42 della notte e ha colpito circa 500 motorini, che erano parcheggiati nel cortile del deposito.

Per spegnere il rogo, infine, si è reso necessario l'arrivo e l'intervento di due squadre di vigili del fuoco, arrivate sul posto insieme a due autobotti. Oltre ai pompieri, però, si sono recati al deposito giudiziario in fiamme anche alcuni agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi di loro competenza.