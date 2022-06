Tivoli, 16enne si allontana dalla sua casa e scompare nel nulla: ancora nessuna traccia di Riccardo È scomparso da Tivoli, vicino Roma, il 22 giugno scorso: si chiama Riccardo, ha 16 anni e quando si è allontanato non aveva con sé i documenti.

A cura di Beatrice Tominic

Riccardo è un ragazzo di appena 16 anni scomparso. Ha fatto perdere le sue tracce mercoledì scorso, 22 giugno, si è allontanato dalla casa in cui abita a Tivoli e poi è scomparso nel nulla. Il 16enne si è allontanato da Tivoli, comune a nord est di Roma che dista dalla capitale poco più di 30 chilometri circa cinque giorni fa, intorno alle ore 15.30 senza avere con sé alcun documento personale.

Dopo un'ora da quando si è allontanato, come ha denunciato due giorni fa il programma televisivo Chi l'ha visto?, Riccardo ha spento il telefono, rendendosi da allora completamente irraggiungibile.

Riccardo, 16enne scomparso da Tivoli

Da quando è scomparso da casa sua, i familiari di Riccardo sono molto preoccupati per il ragazzo. La mamma del giovane alle telecamere di Rai Tre ha lanciato il suo appello: "Aiutateci a ritrovarlo", ha dichiarato la donna, chiedendo a chiunque lo avesse incontrato o avesse informazioni utili per ritrovarlo.

Leggi anche Nessuna traccia del 17enne scomparso in mare a Nettuno: ricerche senza sosta da quattro giorni

L'adolescente, che soltanto fra due anni raggiungerà la maggiore età, è un ragazzo di corporatura normale, alto un metro e ottanta centimetri. Come si vede dalla foto in alto, che lo ritrae in volto, ha gli occhi castani e i capelli corti e neri e non porta la barba lunga.

Come era vestito al momento della scomparsa

Lo scorso mercoledì, 22 giugno, al momento della scomparsa, Riccardo era vestito casual, con uno stile adottato dalla maggior parte dei ragazzi della sua età. Il giovane indossava una polo di colore nero a mezze maniche firmata Lacoste con un paio di pantaloni neri, mentre ai piedi aveva le sue scarpe da ginnastica bianche della marca Nike.