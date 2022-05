Tifosi del Leicester distruggono auto al Colosseo e si firmano con un adesivo Gli autori del gesto si sono firmati con un adesivo con lo stemma della loro squadra, la scritta Leicester City, la bandiera inglese e il codice postale di quella zona del Regno Unito.

A cura di Enrico Tata

Alcuni ultras del Leicester hanno distrutto il parabrezza di diverse automobili parcheggiate nei pressi del Colosseo. Hanno firmato il loro gesto con un adesivo con lo stemma della loro squadra, la scritta Leicester City, la bandiera inglese e il codice postale di quella zona del Regno Unito. Per il momento i responsabili non sono stati individuati. Questa sera, ricordiamo, allo stadio Olimpico è in programma la semifinale di ritorno della Conference League tra la Roma e il Leicester. In palio l'accesso alla finale di Tirana. Le immagini sono state inviate a Fanpage.it da un romano che è tornato a riprendere la macchina e l'ha trovata semidistrutta.