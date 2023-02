Thomas Bricca morto ad Alatri, la mamma: “Chi ha visto o sa qualcosa deve aiutarci e parlare” “Mi è crollato il mondo addosso, era una persona pacifica, non era uno che faceva risse o cose del genere. Chi ha visto parli e chi ha fatto questo deve pagare perché io ho perso un figlio”, le parole della mamma di Thomas Bricca, 18enne ucciso ad Alatri.

A cura di Enrico Tata

"Chi sa qualcosa o ha visto qualcosa deve parlare", è l'appello che la mamma di Thomas Bricca ha rivolto ai cittadini di Alatri parlando con un cronista del quotidiano La Repubblica. Qualche ora prima alle telecamere della Rai aveva detto: "Mio figlio era un amicone di tutti, aveva tanti amici, usciva, si divertiva. Mi è crollato il mondo addosso, era una persona pacifica, non era uno che faceva risse o cose del genere. Chi ha visto parli e chi ha fatto questo deve pagare perché io ho perso un figlio, sono a pezzi".

Gli organi di Thomas non verranno donati

Gli organi del ragazzo ucciso ad Alatri, provincia di Frosinone, 100 chilometri a Sud Est di Roma, non verranno donati. "Con i suoi organi avremmo salvato cinque vite. Ma abbiamo scoperto che lui aveva detto no. Sulla carta d'identità nostro figlio aveva espresso la volontà di non essere donatore", ha dichiarato il padre del giovane a La Repubblica.

Indagini in corso: caccia al killer di Alatri

Thomas Bricca è stato ucciso in via Liberio. Era in compagnia di tre amici, quando due persone a bordo di uno scooter e hanno sparato alcuni colpi di pistola. Erano a circa 20 metri di distanza. Un proiettile ha colpito in testa il ragazzo, appena 18enne. Soccorso, il giovane è stato portato prima all'ospedale di Alatri e poi a Roma, al Gemelli e infine al San Camillo, dov'è morto dopo due giorni di agonia.

Le indagini sono tuttora in corso e per ora gli investigatori non si sbilanciano. "Da mesi siamo tutti vittime di un gruppo di ragazzi che si credono i padroni della città. Basta uno sguardo storto per essere pestato", ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it un ragazzo di Alatri. Nel fine settimana che ha preceduto l'agguato in cui è morto il 18enne, ci sarebbero state due risse fuori da un bar. Thomas non era presente a nessuno dei due scontri, giurano gli amici. Una delle ipotesi è che si sia trattato di uno scambio di persona e che il vero obiettivo dei sicari fosse un coetaneo di origini africane che si trovava, quando i colpi sono stati esplosi, proprio accanto al ragazzo ucciso. "Quel colpo non era per Thomas, ma i due portavano lo stesso giacchetto bianco", ipotizzano gli amici di Bricca.