Terza dose nel Lazio: da mercoledì prenotazioni aperte per over 80 Mercoledì 29 settembre nel Lazio partiranno le prenotazioni per la terza dose di vaccino per gli over 80. Domani inizieranno invece le somministrazioni per gli ospiti delle Rsa. Insieme a loro riceverà il richiamo anche il personale sanitario. Il Lazio ha superato i 4 milioni di cittadini vaccinati.

A cura di Alessia Rabbai

La terza dose nel Lazio è in corso di somministrazione e a partire mercoledì 29 settembre sarà possibile prenotarla per gli over 80. A renderlo noto l'assessorato regionale alla Sanità del Lazio. Terminata la seconda fascia, lo step immediatamente successivo è vaccinare gli anziani che hanno superato gli ottant'anni d'età, com'è successo per le prime due dosi. A partire dalla mezzontte tra mercoledì e giovedì sul sito Salute Lazio, come di consueto, sarà possibile accedere alle prenotazioni online richiedendo il proprio turno per il richiamo. È possibile scegliere tra i centri vaccinali e farmacie del territorio, oppure presso il proprio medico di base. L'assessore regionale alla Sanità ha reso noto che nella Asl di Rieti già da domani partiranno le somministrazioni della terza dose agli over 80 delle Rsa. Quella di Rieti è infatti la prima Asl che a ha dato il via alle somministrazioni su pazienti vulnerabili tra i quali i malati oncologici, gli immuno depressi, trapiantati o affetti da patologie multiple, iniziate a metà settembre in anticipo rispetto alle altre regioni, tanto da renderne il Lazio capofila.

Nel Lazio vaccianti oltre 4 milioni di cittadini

La campagna vaccinale nel Lazio prosegue spedita, con l'obiettivo di raggiungere il 90% della popolazione che ha completato l'iter. Oggi il bollettino medico reginale ha evidenziato 217 nuovi casi, di cui 129 a Roma e 4 decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono 393 e le terapie intensive 59. Ieri D'Amato ha reso noto che sono stati superati 4 milioni di cittadini che hanno ricevuto la doppia dose, pari all'87% della popolazione adulta e l'82% per i cittadini di età maggiore ai dodici anni. E rispetto alla somministrazione della terza dose agli anziani ed ospiti nelle Rsa ha detto: "Presto sarà la volta anche del personale sanitario".