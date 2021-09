Covid Lazio, bollettino del 27 settembre: 217 nuovi casi e 4 morti, 129 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da Covid-19: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 27 settembre, 217 nuovi casi di coronavirus. I contagi a Roma città sono a quota 129. La Regione Lazio ha comunicato anche 4 decessi. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Oggi, lunedì 27 settembre, nel Lazio su quai 8mila tamponi e quasi 8mila antigenici per un totale di oquasi 16mila test si registrano 217 nuovi casi positivi, 55 in meno rispetto a ieri e 379 le persone guarite. Sono 4 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore, due in meno rispetto a ieri. A Roma città i contagi sono stati 129. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 1,3%, mentre nelle province i nuovi contagi sono 11 e nessun decesso. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 10076. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 393, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 59. In isolamento domiciliare ci sono 9624 persone. In totale sono morte 8642 persone e ne sono guarite 364968. Il totale dei casi esaminati è di 364968.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 24 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: 80 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 25 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: 3 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl Roma 5: 47 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl Roma 6: 27 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Frosinone: 4 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Latina: 6 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Rieti: 1 nuovo caso e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso;

Asl di Viterbo: Nessun caso e nessun decesso.

Bollettino Spallanzani 27 settembre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 54 pazienti positivi al Covid. Di questi, 14 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3177 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.