Terrore a Roma, due banditi incappucciati entrano dal balcone e prendono in ostaggio la proprietaria Pomeriggio da incubo vissuto a Torre Spaccata, al Casilino, periferia di Roma. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire all'identità dei malviventi.

A cura di Enrico Tata

Sono entrati dal balcone, incappucciati e armati. La padrona di casa, una signora di 60 anni, è stata immobilizzata e minacciata con un coltello puntato alla gola. Un pomeriggio da incubo vissuto a Torre Spaccata, al Casilino, periferia di Roma.

Stando a quanto riporta il Messaggero, i due malviventi hanno scalato il palazzo fino al terzo piano e poi sono entrati attraverso il balcone dell'abitazione. Hanno scassinato la porta finestra e sono entrati direttamente in cucina. La signora si è trovata faccia a faccia con i rapinatori, che le hanno puntato un coltello alla gola e l'hanno obbligata a sedersi sul divano del salotto. Uno la teneva ferma e l'altro girava per casa cercando gioielli e denaro.

Sotto un quadro, hanno trovato la cassaforte e la padrona di casa, terrorizzata, ha subito rivelato la combinazione per aprirla. All'interno c'erano 10mila euro in contanti e gioielli dal valore complessivo di circa 20mila euro. Con la refurtiva all'interno di una borsa, i ladri sono scappati dalla stessa porta finestra utilizzata per entrare nell'appartamento.

A quel punto la signora ha immediatamente chiamato i soccorsi e in breve tempo sono arrivate due auto della polizia e un'ambulanza. Spaventata a morte e tremante, ma per fortuna le condizioni della padrona di casa sono state valutate buone dai sanitari intervenuti sul posto.

Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei banditi, ma all'interno dell'abitazione non ci sono telecamere di sicurezza e i due malviventi avrebbero utilizzato dei guanti in lattice proprio per evitare di lasciare tracce. Secondo la vittima i due, "parlavano in dialetto slavo, almeno questo mi sembra di avere capito”.