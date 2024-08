Terribile scontro fra pullman e carro funebre a Colleferro, 2 feriti gravi: interviene l’elisoccorso

video suggerito

Paura a Colleferro, dove nel pomeriggio di ieri, martedì 13 agosto, si sono scontrati frontalmente un carro funebre e un pullman Cotral: due le persone ferite gravemente.

A cura di Beatrice Tominic

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 13 agosto 2024, a Colleferro, comune in provincia di Roma, nella zona sud della capitale, verso Frosinone. Un pullman Cotral e un carro funebre che stava trasportando una salma si sono scontrati frontalmente lungo la via Traiana, che dal comune di Segni porta a Colleferro, nel territorio della Valle del Sacco.

Lo schianto, frontale, è stato fortissimo: le due persone che si trovava sui sedili del carro funebre sono rimaste entrambe ferite gravemente e sono state soccorse dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Per loro è stato anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

La dinamica del sinistro

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all'incidente frontale fra Cotral e carro funebre. Secondo le informazioni fino ad ora, sappiamo che i viaggiavano in due direzioni opposte. L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il carro funebre, che al suo interno trasportava una salma, andato quasi completamente distrutto nell'impatto.

Le due persone che si trovavano a bordo del carro funebre sono rimaste gravemente ferite. Per questa ragione, una volta arrivati i soccorsi, gli operatori sanitari hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è arrivato poco dopo.

Sul luogo dell'incidente, inoltre, sono arrivati i caschi della locale di Colleferro per gestire il traffico, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Colleferro.

Come stanno i due feriti gravi

Le due persone che si trovava a bordo del carro funebre sono state prese in carico dall'eliambulanza e trasportate d'urgenza a Roma. I due sono stati trasferiti in ospedale nella capitale, dove sono stati ricoverati in codice rosso per le critiche condizioni n cui si trovano. Meno gravi le ferite riportate dalle persone che viaggiavano sul Cotral al momento dello schianto.