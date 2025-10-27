Terribile schianto fra due auto nel Viterbese, tre giovani feriti: ipotesi corsa clandestina

Tre giovani sono finiti in ospedale in gravi condizioni dopo un violento incidente nel Viterbese. Secondo gli inquirenti le due auto su cui viaggiavano si sarebbero scontrate durante una gara clandestina.

Immagine di repertorio

Terribile schianto nella notte fra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 a Vetralla, nel Viterbese, dove due automobili si sono schiantate in strada. A scontrarsi una Polo nera e una piccola Hyundai bianca, forse in fase di sorpasso. Gli inquirenti, intervenuti immediatamente sul posto, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente: non è escluso che si sia trattato di una gara di corsa clandestina. Oltre a loro sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasferito d'urgenza in ospedali tre giovani che si trovavano a bordo, in condizioni critiche.

Incidente nel Viterbese, auto si scontrano: ipotesi corsa clandestina

Il terribile schianto, come anticipato, è avvenuto sabato sera, verso le ore 22, quando una Polo nera e una piccola Hyundai bianca si sono scontrate sulla Cassia Sud, a Vetralla, in provincia di Viterbo. Lo scontro sarebbe avvenuto in fase di sorpasso e ha fatto ribaltare l'utilitaria bianca. La Hyundai è rimasta ribaltata su un fianco, al centro della carreggiata, mentre l'altra automobile, dopo un testacoda, è finita contro a un marciapiede.

La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Sicuramente, però, le due automobili sembra che viaggiassero a velocità sostenuta. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri del comando provinciale di Viterbo che hanno aperto le indagini sul caso. A contribuire allo scontro potrebbero essere stati la forte velocità e l'asfalto bagnato, ma i militari non escludono che lo scontro possa essere avvenuto durante una corsa clandestina sulla Cassia.

Come stanno i tre giovani feriti nell'incidente a Vetralla

Lo schianto è stato violentissimo. Sul posto, non appena scattato l'allarme, oltre ai carabinieri della stazione locale di Viterbo, sono immediatamente arrivati anche i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con due ambulanze e un'auto medica che hanno trasferito d'urgenza i feriti nel vicino ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Ad avere la peggio tre giovani, rimasti feriti più gravemente, che sono stati trasferiti d'emergenza al pronto soccorso dell'ospedale in condizioni critiche. Fortunatamente, però, sembrano stare meglio: fortunatamente non sono in pericolo di vita. Quando si saranno ripresi non è escluso che possano essere ascoltati dagli inquirenti, al lavoro per ricostruire l'accaduto.