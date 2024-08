video suggerito

Terribile incidente sull’autostrada A1, a Ceprano: traffico in tilt, arriva l’elisoccorso Scontro tra due auto in autostrada: almeno tre persone ferite, di cui uno grave. Per lui sul posto è arrivato l’elisoccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Terribile incidente lungo l'autostrada A1, nel tratto laziale, fra Ceprano e Frosinone, all'altezza di Pofi, in direzione nord. Lo schianto è avvenuto dopo le ore 16 quando due automobili si sono scontrate. Ad avere la peggio un uomo che ha riportato gravi ferite. I soccorsi sono stati attivati immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. E in breve tempo si è creato traffico in direzione nord.

Traffico in tilt: le code e le alternative

Dopo lo schianto si sono create colonne di automobili in fila fin da subito, con code lunghe chilometri tanto che Autostrade per l'Italia ha consigliato l'entrata in A1 verso Roma da Frosinone e l'uscita provenendo da Napoli a Pontecorvo. Rallentati i viaggi in direzione Roma, verso nordl.

La dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'impatto, violentissimo, per cercare di chiarire la dinamica del sinistro sono arrivati gli agenti della polizia stradale che, una volta raggiunto il posto, hanno trovato i mezzi ribaltati. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 16, deve essere stato violentissimo. Oltre agli agenti, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario, i vigili del fuoco e il personale della società di Autostrade.

Come stanno le persone ferite: un uomo è gravissimo

Come anticipato, sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario arrivati con diversi mezzi dell'Ares che si sono precipitati verso le persone ferite che sono state stabilizzate, prese in cura e trasferite negli ospedali di Frosinone, Cassino e Alatri. Per uno di loro, però, il più grave, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. È stato elitrasportato d'urgenza a Roma, dove è stato accolto in pronto soccorso con un codice rosso. Si trova in condizioni critiche.