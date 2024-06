video suggerito

Terribile incidente sull’A24 a Roma: scontro fra auto e moto, muore centauro 65enne Il viaggio in scooter e lo scontro con due automobili: dopo il violento impatto per il centauro 65enne non c’è stato nulla da fare. Morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Lo scontro è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 4 giugno 2024, sull'A24, all'altezza di Tor Cervara in direzione Roma. A restare coinvolte nell'impatto sono state due automobili e uno scooter, in sella al quale viaggiava un sessantacinquenne. Lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 2+700 del tronchetto urbano. È stato lui, il motociclista, ad avere la peggio nello scontro.

L'arrivo dei soccorsi: niente da fare per il 65enne

Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono arrivate un'auto medica e un'ambulanza dell'Ares 118. Gli operatori sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente e si sono precipitati verso il centauro, che si trovava ancora sull'asfalto. Ma tutti i soccorsi si sono presto rivelati vani. Per lui non c'è stato niente da fare. Il sessantacinquenne è morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente

Sul posto, oltre ai soccorritori del personale sanitario, anche gli agenti delle forze dell'ordine che stanno cercando di chiarire e ricostruire l'esatta dinamica dello scontro fra i tre veicoli. I conducenti della due automobili sono stati accompagnati in ospedale, dove saranno sottoposti agli esami di rito per confermare o meno la presenza di alcol o droga nel sangue.

Le indagini in corso

Nel frattempo gli agenti intervenuti per l'incidente hanno provveduto a provvedere automobili e scooter. Non si esclude che presto gli agenti scelgano di passare al vaglio i video ripresi dalla telecamere di videosorveglianza già acquisite per cercare di avere ancora più chiara la situazione. Oltre agli agenti sono arrivati anche i colleghi della polizia scientifica che hanno delimitato l'area: forti le ripercussioni sul traffico.