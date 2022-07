Terribile incidente sull’A1, auto si ribalta: morti un uomo e una donna Le due persone a bordo, un uomo di 72 anni e una donna di 68 anni, sono morte. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Coda di 7 chilometri in aumento.

A cura di Enrico Tata

Terribile incidente stradale sull'Autostrada A1. A poche centinaia di metri dal casello di Guidonia Montecelio, all'altezza del chilometro 555 dell'AutoSole, un'automobile si è ribaltata. Le due persone a bordo, un uomo di 72 anni e una donna di 68 anni, sono morte. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto sono arrivati (intorno alle 15.40) i vigili del fuoco della squadra 5A di Montelibretti ed è stato necessario l'utilizzo di un'autogru per rimuovere il mezzo. La carreggiata in direzione Sud è attualmente chiusa al traffico. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e un elicottero del 118.

Incidente sull'Autostrada A1, coda di 7 chilometri

Autostrade per l'Italia segnala una coda di 7 chilometri (alle ore 17.30) sull'autostrada Milano-Napoli per incidente tra il bivio diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Roma Nord su A1 Diramazione Roma nord – GRA.

Un altro incidente si è verificato alle 16,20 sulla via Braccianese Claudia al chilometro 12. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Bracciano con l'ausilio di un'autogru. Stando a quanto si apprende, una betoniera si è ribaltata. Nessun altro mezzo risulta coinvolto e le cause dell'incidente risultano ancora sconosciute. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall'abitacolo e l'hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118. Il ferito è stato poi trasferito al pronto soccorso più vicino. Sicuramente l'uomo era ancora in vita quando è stato messo in salvo, ma le sue condizioni di salute sono al momento sconosciute.