Terribile incidente sul lavoro, operaio 40enne muore schiacciato da un peso di 50 quintali

Tragedia a Colleferro, dove un operaio di 40 anni è morto schiacciato dal peso di 50 quintali mentre era sul muletto: sul posto i vigili del fuoco.

Tragedia al lavoro in provincia di Roma, a Colleferro, dove un operaio è morto mentre si trovava al lavoro, in località Piombinara. L'allarme è scattato immediatamente e per lui non c'è stato niente da fare. Ha perso la vita in breve tempo. A nulla è servito allertare subito i soccorsi: quando sono arrivati sul posto per l'operaio, un uomo di 40 anni, non c'è stato niente da fare.

Tragico incidente sul lavoro a Roma: cosa è successo

I fatti risalgono al primo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio 2026. A far scattare l'allarme alcuni colleghi dell'operaio rimasto vittima dell'incidente che hanno allertato i soccorsi. Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14 circa, la sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra di Colleferro 16/A sul luogo della segnalazione. Insieme ai pompieri è arrivata anche l'autogru della Sede della Rustica che è immediatamente intervenuta per l'incidente sul lavoro.

L'arrivo dei soccorritori: niente da fare per l'operaio quarantenne

Una volta sul posto, non c'è stato niente da fare per salvare l'operaio. Il lavoratore, all'arrivo dei soccorritori, si trovava sotto a un trasformatore dal peso di 50 quintale: per lui non c'è stato niente da fare. L'operaio di 40 anni è morto schiacciato sotto al peso del trasformatore, mentre era al lavoro per spostarlo con il muletto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presto arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118: ben presto, però, è stato chiaro che non ci fosse più niente da fare. Ogni tentativo si è presto rivelato vano. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio. Sul posto, infine, oltre a operatori sanitari e vigili del fuoco, sono presto arrivati gli agenti della forze dell'ordine.