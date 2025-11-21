Terribile incidente sul lavoro a Roma, operaio precipita per 10 metri da un ponteggio: trasportato in ospedale, è grave

Immagine di repertorio

Ennesimo incidente sul lavoro a Roma e nel Lazio: un operaio di 32 anni è precipitato da un ponteggio nel quartiere di San Giovanni questa mattina, venerdì 21 novembre 2025. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: un'ambulanza del pronto soccorso sanitario del 118 lo ha prontamente trasferito in ospedale, si trova in condizioni gravissime.

L'incidente nel quartiere San Giovanni

A segnalare l'incidente sono stati i suoi colleghi. Nel frattempo sono state aperte le indagini: spetta alle autorità ricostruire la dinamica dell'incidente, cosa possa aver causato la caduta dell'operaio e, soprattutto, se nel cantiere fossero rispettate le misure di sicurezza necessarie in questi casi. Non appena appreso dell'accaduto, i funzionari della Fillea Cgil si sono mobilitati per raggiungere il luogo dell'incidente.

Come sta l'operaio precipitato da 10 metri

Come anticipato, le condizioni di salute dell'operaio precipitato da un ponteggio, un trentaduenne di origine albanese, sono gravi. Dopo il terribile incidente è stato trasportato al vicino ospedale San Giovanni. Come appreso da Fanpage.it, si trova in codice rosso ed ha riportato gravi politraumi.

Incidenti sul lavoro: è il secondo in meno di tre giorni

La notizia arriva ad appena tre giorni dall'ultimo incidente simile: dopo essere caduto da un'impalcatura a Ceccano, ha perso la vita l'operaio sessantaseienne Ezio Cretaro. Come appurato, si trovava al lavoro pur essendo in pensione da due anni.

Articolo in aggiornamento