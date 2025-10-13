Terribile incidente frontale a Roma, scontro fra due automobili: morta una donna

Stavano viaggiando lungo la via di Valle Muricana, quando c'è stato il terribile incidente frontale: le due automobili si sono scontrate in un violentissimo impatto. Ad avere la peggio una donna di 77 anni che si trovava alla guida di una Fiat Panda. Aveva 77 anni ed era di nazionalità inglese.

L'incidente frontale nel pomeriggio

Il terribile scontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, verso le ore 13, in via di Valle Muricana. Le due automobili, una Fiat Panda e una Nissan X-Trail, si sono scontrate all'altezza del civico 301 della strada. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso del 118 e i caschi bianchi del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che si sono immediatamente messi al lavoro per svolgere i rilievi del caso e cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto.

Le indagini sono in corso in queste ore: spetta ai caschi bianchi comprendere la dinamica dell'incidente e chiarire se vi siano state eventuali responsabilità a portare all'incidente avvenuto nel pomeriggio.

Scontro fra due auto: morta una donna, ferito l'altro conducente

Una volta sul posto, invece, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati verso la donna che si trovava al volante della Panda che ha avuto la peggio. Una volta raggiunta, si sono presto accorti che non c'era più niente da fare. Vani i tentativi di rianimarla: ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne il decesso. Secondo le prime informazioni, la donna che ha perso la vita mentre si trovava al volante dell'auto aveva 77 anni ed era di nazionalità inglese.

Il conducente dell'altra macchina, invece, è un uomo di 41 anni. Nello scontro ha riportato diverse lesioni, ma fortunatamente le sue condizioni non sono critiche e non rischia la vita. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 lo hanno trasportato d'urgenza per accertamenti all'ospedale San Pietro, dove medici e infermieri al triage hanno valutato le sue condizioni di salute con un codice giallo.