Terribile incidente a Terracina, scontro fra due auto: muore Leonardo Mieli, grave un 54enne Un morto e un ferito grave: questo il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera in via Appia a Terracina. Si trovavano in auto quando avrebbero azzardato un sorpasso. E si sono schiantati contro l'automobile che stava arrivando in direzione opposta.

A cura di Beatrice Tominic

Leonardo Mieli, il passeggero della Fiat Punto morto nell'incidente a Terracina.

Stavano viaggiando lungo la via Appia, quando si sono scontrate. È successo a Terracina, lungo la via Appia, nella serata di ieri, martedì 18 giugno 2024. Le due automobili si trovavano all'altezza del chilometro 98,4 dell'Appia, quando c'è stato lo schianto. Le due auto coinvolte, una Fiat Punto e una Fiat Panda, si sono scontrate violentemente. Impatto fatale per il passeggero della prima auto, morto sul colpo. Si chiamava Leonardo Mieli e aveva Ferito in condizioni gravissime il conducente della stessa auto, un cinquantaquattrenne.

Lo scontro in automobile: cosa è successo

Stavano viaggiando lungo l'Appia quando c'è stato lo scontro. Secondo i primi elementi raccolti dai carabinieri, arrivati sul posto non appena scattato l'allarme, la Punto proveniva da nord verso Terracina. All'improvviso, per superare la fila di automobili che avevano rallentato, avrebbe tentato un sorpasso azzardato. Poi lo schianto frontolaterale. Durante il sorpasso c'è stato lo scontro che si è rivelato fatale con una macchina che stava sopraggiungendo nella direzione opposta, una Panda che stava svoltando per entrare nel centro sportivo, al lato opposto della strada.

Dopo lo scontro, la Fiat Punto è stata spinta verso il guardrail: il colpo si è rivelato fatale per il passeggero.

Chi era Leonardo Mieli e come sta la persona rimasta ferita al suo fianco

Dopo l'impatto la Fiat Punto si è schiantata contro il guardrail. Morto sul colpo l'uomo che si trovava seduto al sedile del passeggero. Si chiamava Leonardo Mieli e aveva 47 anni. Sette anni di più, invece, l'uomo che si trovava al volante. Anche le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Dopo essere stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato trasportato d'urgenza in ospedale con un'ambulanza. Si trova ancora in condizioni gravissime Entrambi, sia Mieli che il conducente dell'auto su cui viaggiava, sono di Terracina. Illese, invece, la donna e le due figlie a bordo della Panda.