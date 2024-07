video suggerito

Terribile incidente a Roma fra auto e moto: gravi le due ragazze di 20 anni in sella Paura nel pomeriggio di ieri, martedì 30 luglio 2024, per un incidente fra auto e moto. Ad avere la peggio le due ragazze in sella, gravemente ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stavano viaggiando in sella al motorino, quando sono rimaste coinvolte in un incidente con un'automobile in viale Regina Margherita, all'altezza di piazza Sassari. Ad avere la peggio proprio loro, due ragazze ventenni che si trovavano, al momento dello scontro con un'automobile, in sella ad un motorino Piaggio Liberty andato completamente distrutto nell'impatto.

L'incidente a Roma: cosa è successo

Paura nella capitale per un grave incidente avvenuto a metà del pomeriggio di ieri, martedì 30 luglio 2024, verso le ore 16. Il sinistro si è verificato lungo viale Regina Margherita, nel quadrante est della capitale, all'altezza di piazza Sassari, nella zona dell'ospedale Umberto I.

Le due ragazze, entrambe ventenni, si trovavano in sella al Piaggio Liberty che si è scontrato contro un'automobile, un'Alfa Romero 147. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Ciò che è sicuro è che, sul posto, non appena allertati, siano immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza, insieme ai carabinieri. Una volta sul posto i caschi bianchi hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'accaduto e verificare la presenza di eventuali responsabilità.

Come stanno le ragazze ferite

Ad avere la peggio sono state, come anticipato, le due ragazze ferite. Subito dopo lo scontro, le condizioni del motorino sono apparse immediatamente complicate: il veicolo è apparso totalmente distrutto. Le due ventenni sono state trasportate nel vicino ospedale Umberto I dove sono state entrambe accolte in pronto soccorso con un codice rosso. Trasportato in ospedale anche l'uomo alla guida dell'automobile, stavolta al San Giovanni, per accertamenti.