video suggerito

Terribile incidente a Lariano, scontro tra tre auto: un morto e sei feriti Stando a quanto si apprende, sono rimaste coinvolte nell’incidente tre automobili: una Fiat Panda, una Jeep Renegade e una Mercedes. L’uomo al volante della Panda, Vincenzo Dorascenzi, un 86enne residente a Paliano, provincia di Frosinone, ha perso la vita praticamente sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terribile incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, sulla via Ariana, la strada che mette in collegamento Velletri e Lariano, Castelli Romani. Stando a quanto si apprende, sono rimaste coinvolte tre automobili: una Fiat Panda, una Jeep Renegade e una Mercedes. L'uomo al volante della Panda, Vincenzo Dorascenzi, un 86enne residente a Paliano, provincia di Frosinone, ha perso la vita praticamente sul colpo e altre sei persone sono rimaste ferite.

Il bilancio dell'incidente a Lariano: un morto e sei feriti

Gli altri feriti sono un 51enne e una 35enne che viaggiavano a bordo della Mercedes, il primo trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo e l'altra accompagnata all'ospedale di Velletri. A bordo della Jeep viaggiavano invece un uomo di Velletri, 40 anni, una 37enne sempre residente a Velletri e due bambini. Tutti e quattro sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli di Ariccia per accertamenti.

La salma dell'anziano è stata trasportata presso la camera mortuaria del policlinico di Roma Tor Vergata, dove nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia.

La dinamica dell'incidente

La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire, ma stando a quanto emerge dai primi accertamenti la Panda procedeva verso Lariano e per motivi ancora da accertare avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia prendendo in pieno prima la Mercedes e poi la Jeep. Entrambe le vetture viaggiavano in direzione Velletri.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, che hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza, i carabinieri di Velletri e Lariano e i vigili del fuoco.