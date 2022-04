Terremoto vicino Roma, il sindaco di Ciciliano: “Nessuna criticità, verifiche nelle prossime ore” Terremoto di magnitudo 3.3 a Ciciliano, vicino Roma. Il sindaco: “Al momento non si registrano criticità. Continueranno verifiche più approfondite nelle prossime ore. Per qualsiasi necessità resta allertato il Gruppo comunale di protezione civile”.

A cura di Enrico Tata

I sismografi dell'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 alle 22.21 di ieri, lunedì 11 aprile, con epicentro a due chilometri dal piccolo comune di Ciciliano, che si trova tra Tivoli e Castel Madama, a circa 30 chilometri a est di Roma. Non si sono registrati danni a persone o cose.

Terremoto, il sindaco di Ciciliano: "Nessun danno per il momento"

Il sindaco del piccolo centro laziale ha diramato una nota sulla pagina Facebook del comune: "Evento sismico magnitudo 3.4 con epicentro Ciciliano: terminato sopralluogo congiunto Sindaco, Vigili del Fuoco, Ufficio tecnico comunale e Protezione Civile, al momento non si registrano criticità. Continueranno verifiche più approfondite nelle prossime ore. Per qualsiasi necessità resta allertato il Gruppo comunale di protezione civile".

Terremoto vicino Roma, attivata la Protezione civile: ecco i numeri da contattare

Una squadra di volontari della Protezione civile di Ciciliano, come si vede negli scatti, ha effettuato sopralluoghi nella notte per verificare le condizioni degli edifici antichi che si trovano nel borgo antico. Non sono state riscontrate criticità, almeno per il momento. Sulla pagina Facebook della Protezione civile locale si legge: "Il Gruppo è stato attivato dal sindaco a seguito dell'evento sismico di magnitudo 3.4 con epicentro a 2 km sud ovest di Ciciliano. Abbiamo effettuato controlli nel centro storico e zone limitrofe, al momento non risultano criticità". Per qualsiasi emergenza, si legge ancora, è possibile contattare la Protezione civile, 24 ore al giorno, ai seguenti numeri telefonici: 3280676875 Cristiano, 3385752184 Federico, 3392121892 Emanuele