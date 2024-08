Terremoto in provincia di Viterbo di magnitudo 3.0, epicentro a Musignano

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Questa mattina un terremoto di lieve entità si è registrato in provincia di Viterbo. La scossa è avvenuta alle 8.54 di oggi, giovedì 8 agosto 2024, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Secondo i dati riportati dall'Ingv la magnitudo della scossa è stata di 3 sulla scala Richter ed è stata registrata a 9 chilometri di profondità con epicentro a Canino, non ha prodotto danni ed è stata avvertita in alcune zone.